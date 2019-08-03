Жителей деревни в Канаде эвакуируют из-за ЧП с поездом с химикатами

Жители деревни Ирвайн канадской провинции Альберта обязаны эвакуироваться из-за схода поезда с рельсов, так как есть опасность воздействия химикатов, сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте службы оповещения о чрезвычайных ситуациях провинции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Из соображений безопасности все жители, проживающие в радиусе 7 километров от деревни Ирвайн, должны немедленно покинуть район", - говорится в заявлении.

Как отмечается в заявлении, жители могут подвергнуться воздействию химикатов.

Телеканал CBC News добавляет, что в районе Сайпресс, в котором расположена деревня, объявлено чрезвычайное положение.

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