В Танзании при крушении легкомоторного самолета погибли два человека

4 августа 2019 15:54 (UTC+04:00)

Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета в Танзании. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает газета Standard Digital.

По данным газеты, в субботу легкомоторный четырехместный самолет Sling вылетел из Уганды и направлялся в Малави, когда потерпел крушение. На борту находились пилот и пассажир самолета, оба граждане ЮАР.

Как сообщает управление гражданской авиации Танзании, самолет подал сигнал о проблеме с двигателем, после чего пропал с радара. Сообщается, что после крушения самолет полностью разрушился и загорелся.

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