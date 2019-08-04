В Джакарте тысячи домов остались без электричества

Тысячи домов остались без электроэнергии в индонезийской столице Джакарте и провинциях Западная Ява и Бантен. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает издание Jakarta Post.

По данным издания, электричество отключилось около полудня по местному времени (9.00 GMT+4). Отключение электричества нарушило движение пригородных поездов.

Представитель государственной электроэнергетической компании PLN заявил, что причиной блэкаута стали ошибки в работе газовых турбин на электростанциях.

По информации агентства Рейтер, PLN сообщила, что для восстановления электроэнергии в Джакарте потребуется еще около трех часов.

"Надеюсь, что в случае Джакарты, если все пойдет по плану... снабжение электроэнергии должно быть восстановлено примерно через три часа", - приводит агентство слова исполняющего обязанности главы компании Срипени Интан Кахиани (Sripeni Intan Cahyani).

Она добавила, что в провинциях Западная Ява и Бантен электричество вернется в течение четырех-пяти часов.

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