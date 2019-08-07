В Пекине признали, что торговая война с США нанесла удар по курсу юаня

7 августа 2019 16:49 (UTC+04:00)

Усиление торгово-экономических споров Китая и США ударило по курсу юаня. Об этом в среду заявила официальный представитель Государственного управления валютного контроля КНР Ван Чуньин, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В последнее время торговые трения с США нанесли удар по курсу юаня", - приводит ее слова центральное телевиление Китая. "Рынок уже отреагировал и в будущем будет поддерживать валюту на разумном, сбалансированном уровне", - отметила Ван Чуньин.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп сообщил, что его страна с 1 сентября введет новые пошлины в размере 10% на товары из КНР стоимостью $300 млрд. Одной из причин этого шага он назвал тот факт, что Китай не выполнил свое обещание увеличить закупки американской сельхозпродукции.

В понедельник Народный банк Китай (центробанк) понизил курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) на 229 базисных пунктов до отметки 6,9225 юаня за доллар, после чего Министерство финансов США причислило Китай к валютным манипуляторам и призвало Пекин к транспарентности в данном вопросе. Во вторник курс китайской валюты опустился до отметки в 6,9683 юаня за доллар, в среду - до 6,9996, что стало минимальным значением валютной пары с 15 мая 2008 года.

ЦБ КНР опубликовал 6 августа заявление, в котором отверг обвинения США в валютных манипуляциях. В документе сказано, что "Соединенные Штаты безосновательно причислили Китай к валютным манипуляторам". "Такие односторонние действия не только нанесут серьезный ущерб международному финансовому порядку, приведут к волнениям на финансовом рынке, но и значительно затруднят восстановление мировой экономики и глобальной торговли", - предупредили в ЦБ. Там подчеркнули, что Китай не намерен прибегать к девальвации национальной валюты "в качестве инструмента ведения торговой войны".

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