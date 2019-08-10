Число жертв ливней и наводнений на юге Индии возросло до 95

Не менее 95 человек погибли в результате ливней и наводнений в штатах Керала, Махараштра и Карнатака на юге Индии. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные, предоставленные властями страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным Reuters, свыше 100 тыс. человек, проживающих в затронутых наводнениями регионах, эвакуированы. В некоторых районах штата Керала объявлен наивысший уровень опасности, отменены занятия в школах. Международный аэропорт Кочин, являющийся самым загруженным в штате, закрыт.

Главный министр штата Пинарайи Виджаян ранее провел встречу с представителями местного агентства по борьбе с чрезвычайными ситуациями, чтобы проконтролировать ход спасательных работ. По данным правительственного Метеорологического департамента Индии, ливни в штате не прекратятся еще как минимум четыре дня.

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