Выпущенные КНДР снаряды не достигли экономической зоны Японии

Правительство Японии утверждает, что выпущенные КНДР снаряды не достигли исключительной экономической зоны страны, сообщает агентство Киодо, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Южнокорейские военные заявили, что КНДР утром пятницы произвела пуски двух неопознанных снарядов из провинции Канвондо в сторону Японского моря.

"Подтверждено, что ракеты не достигли японской территории или исключительной экономической зоны. В настоящее время прямой угрозы безопасности Японии нет", - цитирует агентство представителей японских властей.

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