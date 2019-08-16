Президент Индонезии официально предложил перенести столицу на остров Калимантан

16 августа 2019 08:52 (UTC+04:00)

Президент Индонезии Джоко Видодо выступил в пятницу с официальным предложением перед парламентом о переносе столицы государства из города Джакарта на остров Калимантан (Борнео). Об этом он заявил во время торжественной речи, посвященной 74-й годовщине независимости республики. Его слова приводит агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я прошу у вас разрешения переместить национальную столицу на [остров] Калимантан", - сказал Видодо.

Президент заверил собравшихся, что новая столица не только станет символом национальной самобытности, но и продемонстрирует прогресс индонезийского народа в его стремлении к экономическому равенству и справедливости. В то же время индонезийский лидер пока отказался раскрыть, какой именно город станет столицей республики.

2 августа правительство Индонезии утвердило план переноса столицы республики из Джакарты на остров Калимантан в центре страны. Впервые Видодо предложил перенести индонезийскую столицу в начале апреля этого года. Власти оценили проект переноса столицы в $32,5 млрд. Начало строительства запланировано на 2021 год.

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