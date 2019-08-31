Международные рейтинговые агенства ухудшили суверенный рейтинг Аргентины

31 августа 2019 02:39 (UTC+04:00)

Международное рейтинговое агентство Moody's ухудшило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Аргентины в иностранной и национальной валютах с B2 до Caa2 и рассмотрит вопрос о его возможном дальнейшем понижении, говорится в релизе агентства, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Moody's указывает, что решение о пересмотре рейтинга принято на фоне растущих ожиданий относительно убытков инвесторов вследствие растущего давления на государственные финансы, о чем свидетельствует намерение правительства продлить срок погашения по долговым обязательствам.

В пятницу другое рейтинговое агентство из "большой тройки", S&P Global Ratings, установило суверенный рейтинг Аргентины на преддефолтном уровне "CCC-/C" c негативным прогнозом. До этого агентство на несколько часов опускало рейтинг страны до уровня "SD". Рейтинг "CCC" означает, что эмитент испытывает трудности с выплатами по долговым обязательствам, и его возможности зависят от благоприятных экономических условий. Рейтинг "SD" предполагает, что эмитент отказался от выплат по некоторым обязательствам.

Агентство Fitch также понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Аргентины в иностранной валюте до уровня "ограниченный дефолт" ("RD") с "С".

В четверг Аргентина сообщила о намерении на следующей неделе начать переговоры с Международным валютным фондом по пересмотру сроков погашения долга. В тот же день МВФ сообщил, что анализирует предложения Аргентины.

В последнее время Аргентина переживает усугубление экономического кризиса, что было вызвано итогами президентских праймериз 12 августа, когда левоцентристская оппозиция с большим отрывом опередила команду действующего президента. На следующий день после голосования биржи рухнули на 38%, а песо обвалился почти на 30% и до сих пор не смог отыграть падение.

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