Тропический шторм "Фернанд" достиг побережья Мексики

Тропический шторм "Фернанд", сформировавшийся в Атлантическом океане, в среду достиг побережья Мексики в районе Бока-де-Катан в штате Тамаулипас. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила Национальная комиссия по водным ресурсам.

Скорость ветра в пределах атмосферного явления составляет 21 м/с с порывами до 26,3 м/с. Согласно прогнозам метеорологов, шторм обрушит ливни на всю территорию Тамаулипаса, а также затронет граничащие с ним штаты Нуэво-Леон и Сан-Луис-Потоси. Высота волн на побережье составит до 4 м.

Власти призвали население соблюдать необходимые меры предосторожности и следить за оповещениями сил гражданской обороны. К настоящему времени сведений о пострадавших или погибших от удара стихии не поступало.

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