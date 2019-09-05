Компания Equinor сообщила об утечке нефти на Багамах после урагана "Дориан"

5 сентября 2019 15:15 (UTC+04:00)

Утечка нефти произошла в одном из терминалов норвежской компании Equinor на Багамских островах после урагана "Дориан", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В ходе первичного осмотра терминала South Riding Point с воздуха были установлены повреждения, нефть видна на земле рядом с береговыми хранилищами. Еще рано говорить об оценке объемов вылившейся нефти. На данный момент утечка нефти в море не зафиксирована", - сказано в заявлении. Компания уже задействует специальные службы для очистки от загрязнений и готов более подробный обзор ситуации. Местные власти проинформированы.

Накануне стихийного бедствия, 31 августа, Equinior приостановила работу терминала и эвакуировала персонал из определенных зон на островах.

На Багамских островах, согласно последним данным властей, из-за урагана погибли не менее 20 человек. Официальные лица отмечают, что, вероятнее всего, число жертв возрастет. Около 13 тыс. строений повреждены или разрушены. Затоплены обширные территории.

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