Президент Алжира назначил 12 декабря датой проведения выборов главы государства

Временный президент Алжира Абделькадер Бенсалех в воскресенье вечером выступил с речью к нации, во время которой заявил, что выборы главы государства состоятся 12 декабря 2019 года. Обращение политика транслировалось в эфире государственного телевидения, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Президентские выборы назначаются на четверг, 12 декабря 2019 года, что соответствует положениям конституции", - отметил он. Бенсалех призвал алжирцев к "мобилизации, чтобы это событие (выборы - прим. ТАСС) стало отправной точкой процесса возрождения нации". "Надо массово и усиленно работать ради успеха электорального цикла, который позволит нашему народу выбрать нового президента, обладающего всей легитимностью для руководства судьбами нашей страны, воплощения в жизнь чаяний нашего народа", - подчеркнул он.

"В силу своей важности предстоящие выборы станут беспрецедентной возможностью для установления доверия в стране и тем самым откроют путь нашему народу к многообещающим горизонтам в плане укрепления демократической практики", - заявил Бенсалех.

Ранее в воскресенье временный президент подписал два закона, определяющих статус и полномочия Независимого национального избирательного органа (ННИО), а также вносящих поправки в избирательные правила. В перечень полномочий ННИО включены рассмотрение заявочных документов кандидатов на высший пост, составление картотеки избирателей, подготовка бюллетеней, в том числе в алжирских дипломатических учреждениях за рубежом.

В соответствии с поправками в избирательный закон, снижено минимально необходимое количество подписей в поддержку претендента - с 60 тыс. до 50 тыс. Они должны быть собраны как минимум в 25 вилайетах (провинциях, всего их в Алжире 48), не менее 1,2 тыс. подписей в каждом. Кандидат в президенты должен лично представить свои документы в ННИО, а не в Конституционный совет, как это было раньше.

Работа ННИО должна, с точки зрения властей, "претворить в жизнь и углубить конституционную демократию, способствовать развитию избирательной системы, обеспечить мирную и демократическую смену власти". В воскресенье Бенсалех также прекратил полномочия Фуада Махлюфа, генерального секретаря Высшего независимого органа по наблюдению за выборами, функции которого перешли к ННИО.

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