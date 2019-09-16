В Перу приготовили самый большой в мире салат из артишоков

16 сентября 2019 07:16 (UTC+04:00)

Жители перуанского города Трухильо попали в Книгу рекордов Гиннеса, приготовив салат из артишоков весом 784,53 килограмма. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает издание Correo.

Салат, помимо сердцевины артишоков, состоял из моркови, перца, оливок и заправки из оливкового масла и бальзамического уксуса. Его подали на подносе длиной 5 метров и шириной 1,5 метра.

В Книгу рекордов Гиннеса салат попал как "самый большой в мире".

Также Перу принадлежат рекорды по самому большому салату из киноа и самому большому салату из оливок. Также жители региона Ика, расположенного на юго-востоке Перу, смогли установить рекорд Гиннеса, продегустировав местную виноградную водку "писко". Этот напиток одновременно попробовали 899 человек.

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