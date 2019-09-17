Помпео во вторник направится в Саудовскую Аравию, чтобы обсудить атаки на НПЗ

Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что во вторник американский госсекретарь Майкл Помпео направится в Саудовскую Аравию, чтобы обсудить ответные меры в связи с атаками на нефтяные объекты королевства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Наше разведывательное сообщество изучает данные. Госсекретарь США Майкл Помпео отправится сегодня в Саудовскую Аравию для обсуждения нашего ответа, - сказал Пенс. - Если Иран совершил эти атаки, то это будет серьезной, опасной эскалацией".

В ночь на субботу предприятия компании Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии были атакованы 10 беспилотными летательными аппаратами. В частности, нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, где проживает много западных специалистов, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства. После атак на них начался пожар. Позднее власти заявили, что огонь локализован.

Ответственность за это взяли на себя йеменские мятежники из движения "Ансар Аллах". В понедельник Трамп заявил, что ответственность за атаки, вероятно, несет Иран.

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