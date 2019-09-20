США не обращались к Австралии с запросами по возможной операции против Ирана

Вашингтон не обращался к Канберре ни с какими новыми запросами, касающимися возможной военной операции против Ирана. Об этом сообщил в пятницу на совместной с президентом США Дональдом Трампом пресс-конференции в Белом доме по итогам двусторонних переговоров премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Как заявил президент Трамп, никакая дальнейшая деятельность не планируется и не запрашивается в качестве содействия со стороны Австралии. Поэтому вопрос на эту тему неактуален", - сказал премьер. У него интересовались, запрашивали ли США какое-то дополнительное участие Вооруженных сил Австралии в действиях на иранском направлении, выходящее за рамки патрулирования международных вод в зоне Персидского залива.

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