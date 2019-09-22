Трамп заявил, что США и Индия проведут в ноябре военные учения

22 сентября 2019 22:16 (UTC+04:00)

США и Индия в ноябре этого года впервые проведут совместные военные учения. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп, выступая вместе с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Хьюстоне перед американцами индийского происхождения, передает Trend со ссылкой на ТАСС

"В США мы создали Космические силы. Мы тесно работаем с Индией в развитии сотрудничества по космосу, - сказал он. - В ноябре США и Индия продемонстрируют значительный прогресс в области военного сотрудничества и проведут первые военные учения".

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