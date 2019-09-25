Нейрофизиологи нашли типично человеческую черту поведения у мышей

25 сентября 2019 03:17 (UTC+04:00)

Долгие раздумья заставляют мышей совершать непроизвольные движения, похожие на типичное человеческое ерзание на месте. Это в очередной раз говорит о том, что многие особенности поведения людей являются далеко не уникальными, пишут ученые в журнале Nature Neuroscience, передает Trend cо ссылкой на ТАСС.

"Вполне возможно, что подобные движения напрямую связаны с когнитивными процессами. Ерзание на месте может быть частью тех механизмов, которые помогают нам "включать" мышление. Здесь можно вспомнить то, что многие люди любят ходить, когда они о чем-то думают", - рассказывает Анна Черчлэнд из лаборатории Колд-Спринг-Харбор в Энн-Арбор (США). Ее слова приводит пресс-служба организации.

Нейрофизиологи и зоопсихологи все чаще обнаруживают свидетельства того, что многие типично человеческие черты интеллекта, а также некоторые эмоции могут быть присущи и для других живых существ. В их число входят не только шимпанзе и прочие приматы, но также собаки, медведи и вороны.

В частности, недавно ученые показали, что псы умеют запоминать ненужную информацию и пользоваться ей позже, понимать интонации и смысл речи их владельцев, а также распознавать эмоции на лице знакомых и незнакомых им людей. В свою очередь малайские медведи умеют копировать мимику морды сородичей, а новокаледонские вороны способны решать абстрактные задачи.

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