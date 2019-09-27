В ходе акций протеста в Египте задержано 1000 человек

27 сентября 2019 02:08 (UTC+04:00)

Спустя неделю после прокатившихся по Египту акций протеста генеральная прокуратура страны представила данные о количестве задержанных в разных городах. Согласно обнародованному в четверг заявлению главного надзорного органа, "было задержано и допрошено не более 1000 человек, обвиняемых в участии в митингах в пяти провинциях", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Среди задержанных, говорится в коммюнике, есть несколько иностранных граждан, в том числе голландец, который вел фотосъемку площади Тахрир и прилегающих улиц с помощью дрона с крыши отеля, где он остановился, а также палестинец, признавшийся в принадлежности к палестинской группировке "Исламский джихад".

Кроме того, ранее сообщалось также об аресте гражданина Турции, который вел фотосъемку подразделений силовых структур на Тахрире.

"Генпрокурор Хамада ас-Сауи распорядился провести расследования фактов подстрекательств к протестам на площадях и автотрассах в ряде провинций, - указывается в сообщении. - В присутствии адвокатов были допрошены порядка тысячи человек, участвовавших в демонстрациях, проверены записи с камер видеонаблюдения, а также инициирована проверка аккаунтов подозреваемых в социальных сетях".

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