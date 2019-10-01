Президент Перу объявил о роспуске парламента

1 октября 2019 04:36 (UTC+04:00)

Президент Перу Мартин Вискарра в понедельник объявил о роспуске Конгресса (однопалатного парламента страны). Видеообращение главы государства транслировалось в Facebook, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я решил распустить Конгресс в соответствии с конституцией и созвать выборы", - сказал он. "Эта чрезвычайная мера позволит гражданам, наконец, выразить свою позицию и путем участия в выборах и голосования определить будущее страны", - добавил он.

В понедельник председатель Совета министров Перу Сальвадор дель Солар вынес на рассмотрение парламента вопрос доверия правительству из-за разногласий между исполнительной властью и законодательным органом по поводу выбора членов Конституционного суда. После этого парламентарии одобрили первую кандидатуру на пост члена КС. Ранее Вискарра предупредил, что если Конгресс проведет голосование по выбору членов КС до вынесения решения по вопросу доверия, он распустит Конгресс.

С момента вступления в должность в марте 2018 года Вискарра несколько раз выносил на рассмотрение парламента вопрос о доверии правительству, однако до этого момента Конгрессу удавалось избежать роспуска.

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