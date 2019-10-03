Высмеивающая парламент Британии картина Бэнкси продана на аукционе за рекордные $12 млн

3 октября 2019 23:33 (UTC+04:00)

Картина уличного художника Бэнкси, высмеивающая парламент Соединенного Королевства, ушла в четверг с молотка за рекордные £9,9 млн ($12 млн). Полотно внушительных размеров (4 на 2,5 м) было реализовано в рамках торгов предметами современного искусства, которые проводит в Лондоне аукционный дом Sotheby's, став самой дорогой работой британского уличного художника, проданной с аукциона, cообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Полотно изображает заседание Палаты общин британского парламента, однако вместо депутатов места на парламентских скамьях, галерее и даже в кресле спикера занимают шимпанзе и орангутаны. Обезьяны и крысы - сквозные образы в творчестве Бэнкси, который в 2003 году изобразил в облике шимпанзе королеву Великобритании Елизавету II.

Итоговая цена, заплаченная за картину, в пять раз превысила ее первоначальную оценочную стоимость. Она составляла от £1,5 до 2 млн ($1,9-2,5 млн).

До сегодняшнего дня самым дорогим произведением уличного художника считалась проданная в 2008 году за $1,87 млн долларов картина Дэмьена Херста с его фирменными разноцветными точками, поверх которой Бэнкси изобразил крысу-маляра, закрашивающую точки серой краской.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Британский премьер предупредил об угрозе "цифрового авторитаризма"
Другие страны 25 сентября 07:33
Британский туроператор Thomas Cook начал процедуру ликвидации
Другие страны 23 сентября 07:21
Китайская компания готова поставить в Азербайджан стройматериалы и спецтехнику
Бизнес 21 сентября 13:08
Лидер британских либеральных демократов пообещала остановить Brexit, если придет к власти
Другие страны 18 сентября 02:40
Британские инженеры разработали робота, парящего над водой как летучая рыба
Другие страны 13 сентября 00:40
Британский парламент обсуждает вопрос о проведении досрочных выборов
Другие страны 10 сентября 03:00
Лента новостей
Лидер Кубы заявил, что собирается посетить Москву в октябре
Другие страны 00:00
В Эквадоре ввели режим ЧП из-за протестов
Другие страны 3 октября 23:13
США не располагают данными о том, что ракетный запуск КНДР был произведен с подлодки
Другие страны 3 октября 22:52
Дутерте заявил, что никого не убивал
Другие страны 3 октября 21:51
Десять человек погибли в результате аварии с 17 автомобилями в Китае
Другие страны 3 октября 21:22
Президент Ильхам Алиев принял участие в пленарной сессии XVI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" (ФОТО)
Политика 3 октября 19:39
Пожар в многоэтажном здании в Баку потушен (ФOTO)
Общество 3 октября 19:22
В иранском Чабахаре планируется производство 10 млн т стали
Бизнес 3 октября 18:59
В Баку обнаружено 180 кг мяса непригодного в пищу (ФОТО)
Происшествия 3 октября 18:56