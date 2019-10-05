Один человек погиб в результате взрыва в Афганистане

5 октября 2019 18:39 (UTC+04:00)

Один человек погиб, еще трое получили ранения в результате взрыва в городе Джалалабад в Афганистане в субботу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Агентство Pajwok также информировало о взрыве на территории второго полицейского округа Кабула, в котором один сотрудник полиции получил ранения.

Другие подробности происшествий пока не приводятся. Ни одна из действующих в регионе экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за случившееся.

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