В Нью-Йорке четыре человека погибли в результате стрельбы у клуба

12 октября 2019 18:14 (UTC+04:00)

По меньшей мере четыре человека погибли, четверо получили ранения в результате стрельбы, которая произошла у ночного клуба в нью-йоркском районе Бруклин. Об этом в субботу сообщает газета New York Post, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Инцидент со стрельбой произошел в 07:00. Трое из получивших ранения госпитализированы. Информации о состоянии их здоровья пока не поступало.

Полиция начала расследование. В связи со случившимся сотрудники правоохранительных органов допрашивают двух человек.

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