В Сомали при минометном обстреле военной базы пострадали семь человек

13 октября 2019 18:47 (UTC+04:00)

По меньшей мере семь человек были ранены в результате минометного обстрела военной базы "Халане", расположенной на территории аэропорта Могадишо в Сомали, сообщает местное издание Garowe Online со ссылкой на источники, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщили источники, при обстреле были ранены трое солдат Африканского союза, трое строителей и один сотрудник разведки. Собеседники издания добавили, что все пострадавшие были доставлены на лечение в госпиталь Миротворческой миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ).

Отмечается, что на территории аэропорта Могадишо и комплекса "Халане" находятся военные Африканского союза и зарубежные дипломатические миссии, включая США.

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