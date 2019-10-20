В ДР Конго 24 человека погибли в ДТП с автобусом

20 октября 2019 18:59 (UTC+04:00)

По меньшей мере 24 человека погибли в аварии с автобусом в Конго неподалеку от города Мбанза-Нгунгу на западе страны, есть пострадавшие, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По словам очевидцев, автобус перевернулся и загорелся при спуске с горы. На борту находились около 100 торговцев, перевозивших свои товары, не менее 24 из них погибли. Точная причина автокатастрофы пока неизвестна, однако очевидцы предполагают, что она могла произойти из-за неисправности тормозной системы.

Установлены личности 16 пострадавших. Их доставили в городскую больницу, где им оказывается помощь. Точное число пострадавших не сообщается.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Девять человек погибли в результате ДТП в Мексике
Другие страны 07:45
В Японии микроавтобус со школьниками попал в ДТП
Другие страны 19 октября 07:49
В Саудовской Аравии в ДТП погибли 36 паломников из Азии и с Ближнего Востока
Арабские страны 17 октября 02:09
В августе в Турции погибли в ДТП около 200 человек
Турция 16 октября 16:02
В Казахстане отмечен рост количества автомобилей работающих на бензине
Бизнес 16 октября 15:10
Тяжелое ДТП в Баку, водитель погиб (ВИДЕО)
Происшествия 11 октября 10:00
Лента новостей
Лейла Абдуллаева: Основные права и свободы людей в Азербайджане полностью обеспечиваются
Политика 20:07
Более 600 человек задержали в ходе протестов в Чили
Другие страны 20:02
Министры здравоохранения G20 выступили за активную поддержку работающих пожилых людей
Другие страны 19:41
Видеопроект: PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah Выпуск от 20.10.2019
Политика 19:00
Правительство Ливана сократит зарплаты министров и депутатов на 50%
Другие страны 18:21
Занятые контрабандой угля суда КНДР 100 раз за два года заходили в порты Японии
Другие страны 17:55
Британский принц Гарри хотел бы переехать с семьей в Африку
Другие страны 17:22
Глава Пентагона прибыл в Афганистан для налаживания контактов с талибами
Другие страны 16:49
Джонсон и Эрдоган обсудили планы провести встречу с Макроном и Меркель
Турция 16:24