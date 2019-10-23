Исполнительный директор Nike покинет пост после 13 лет работы

23 октября 2019 04:17 (UTC+04:00)

Исполнительный директор Nike Марк Паркер после 13 лет работы покинет этот пост, говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте компании, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Его заменит Джон Донахоу, который является членом совета директоров Nike с 2014 года. Он также президент и исполнительный директор компании ServiceNow, которая является мировым лидером среди производителей облачных ITSM-платформ. Также он является председателем PayPal Holdings. С 2008 по 2015 год был президентом и исполнительным директором of eBay.

Решение о его назначении президентом и исполнительным директором компании вступает в силу 13 января 2020 года. Сам Паркер займет должность председателя совета директоров.
"Я рад тому, что Джон присоединится к нашей команде… Я с нетерпением жду (возможности) продолжить возглавлять совет директоров в качестве председателя, а также тесно сотрудничать с Джоном и руководящей группой, чтобы помочь ему освоиться в новой роли", - приводятся в заявлении слова Паркера.

Как отмечает газета New York Times, в последние несколько лет Паркер был связан с рядом скандалов. Так, например, в прошлом году сотрудницы компании устроили "внутренний бунт" против "культуры агрессивного и оскорбительного поведения в рамках компании". После этого Nike снял с должностей ряд руководителей высшего звена, однако Паркер сохранил свою позицию.
Также в начале октября сообщалось, что Nike закроет проект Nike Oregon - тренировочный лагерь в Орегоне (США), где работал тренер по легкой атлетике Альберто Салазар, дисквалифицированный за распространение допинга.

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