В центре чилийского Сантьяго полиция вновь разгоняет демонстрантов

24 октября 2019 03:34 (UTC+04:00)

Полиция снова разгоняет тысячи демонстрантов, собравшихся в центре чилийского Сантьяго, сообщает телеканал 24 Horas, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Правоохранители применили слезоточивый газ.

В столичном регионе вновь объявлен комендантский час, он будет действовать с 22.00 до 4.00 (10.00 мск). В этот раз он будет короче на четыре часа.

Число погибших в результате протестов в Чили уже выросло до 18 человек.

Шестого октября в стране выросли цены на проезд в метро на 30 чилийских песо (0,042 доллара), что привело к протестам. Поначалу мирные акции к 18 октября переросли в столкновения с правоохранителями - люди устанавливали баррикады, нанесли ущерб многим станциям метро, подожгли торговые центры, автобусы, в крупные города были стянуты военные и бронетехника.

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