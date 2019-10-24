Банк БРИКС выдаст Бразилии $500 млн на развитие городской среды

24 октября 2019 08:18 (UTC+04:00)

Банк БРИКС одобрил выделение Бразилии кредита на сумму $500 млн на реализацию программы развития муниципальной инфраструктуры. Об этом сообщила в среду газета Valor Economico со ссылкой на будущего руководителя регионального представительства финансового учреждения в Бразилии Клаудию Пратес, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Предполагается, что получателями займов, которые пойдут на проекты в области водоснабжения, обращения с отходами, возобновляемой энергетики и городского транспорта, в первую очередь станут муниципальные власти южноамериканской республики. По оценкам банка, реализация этих проектов может привлечь сопутствующие инвестиции в объеме до $2 млрд. Как ожидается, первые кредиты будут выданы в начале 2020 года, после того как бразильский парламент завершит ратификацию соглашения об открытии регионального офиса Нового банка развития БРИКС (НБР), говорится в публикации.

По словам Пратес, следующим шагом сан-паульского отделения НБР станет согласование второго кредитного пакета в объеме $650 млн, большая часть которых пойдет на финансирование частных проектов в области транспортной инфраструктуры. Она ожидает, что согласования по этому траншу будут завершены в первом квартале следующего года. В дальнейшем Пратес планирует увеличить объем инвестиций банка БРИКС в Бразилии до $2 млрд в ближайшие несколько лет, пишет издание.

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