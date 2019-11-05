В Канаде неизвестный застрелил мужчину около ТЦ

5 ноября 2019 04:11 (UTC+04:00)

Один человек погиб в результате стрельбы, которую устроил неизвестный рядом с торговым центром в городе Этобико (провинция Онтарио), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел после полудня. По словам очевидцев, неизвестный подъехал к торговому центру на автомобиле, затем вышел из него и начал стрелять в мужчину, стоявшего рядом со зданием магазина. Выстрелив несколько раз в свою жертву, преступник скрылся на машине. Пострадавший был доставлен в больницу, где скончался от полученных ранений. Его личность не раскрывается.

Полиция ведет розыск стрелявшего. Другой информации пока не сообщается.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Житель Канады выиграл в национальную лотерею $7,6 млн
Другие страны 2 ноября 19:41
Ребенок в Канаде получил конфеты с каннабисом на Хэллоуин
Другие страны 2 ноября 00:59
Президент Мексики и премьер Канады обсудили торговый договор Мехико, Оттавы и Вашингтона
В мире 1 ноября 01:21
В Торонто пятеро подростков пострадали при стрельбе
Другие страны 31 октября 09:12
Специалисты из Канады восстановят в Калифорнии поврежденные лесными пожарами электросети
Другие страны 31 октября 04:29
Проигравшие выборы депутаты парламента Канады получат по $11,5 тыс.
Другие страны 28 октября 02:57
Лента новостей
В администрации США назвали запуск Ираном новых центрифуг ядерным шантажом
Другие страны 05:10
КНДР назвала доклад Госдепа по терроризму политической провокацией
Другие страны 04:48
У берегов Тонга произошло землетрясение магнитудой 6,9
Другие страны 04:29
В Сирии задержали сестру аль-Багдади
Турция 03:58
Джонсон в случае победы на выборах пообещал тут же внести в парламент сделку о Brexit
Другие страны 03:51
Перевозчик готов доказать непричастность своего танкера к загрязнению побережья Бразилии
Другие страны 03:26
В Чили произошло землетрясение
Другие страны 03:15
В ООН получили уведомление США о выходе из Парижского соглашения
Другие страны 03:04
Во "ВКонтакте" произошли сбои из-за пожара в дата-центре
Другие страны 02:55