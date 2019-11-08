Советник Трампа заявил, что власти США и Китая пока не договорились об отмене пошлин

Вашингтон и Пекин пока не достигли окончательных договоренностей относительно отмены каких-либо взаимных пошлин. Об этом заявил в четверг в эфире телеканала Fox Business глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Насколько мне известно, на данный момент нет договоренности относительно отмены каких-либо из введенных пошлин в качестве условия для первой фазы сделки, - сказал он. - Единственным человеком, который может принять такое решение, является президент США Дональд Трамп".

Наварро связал появление сообщений о том, что соответствующие договоренности уже достигнуты, с попытками китайской стороны "вести переговоры публично" и оказать влияние на ход продолжающихся консультаций.

Официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн заявил в четверг, что взаимное пропорциональное снятие таможенных пошлин Китая и США, введенных друг против друга, является важным условием заключения торгового соглашения.

Во вторник газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что США планируют отменить ряд введенных в сентябре пошлин на товары из Китая в качестве уступки для достижения договоренностей между странами по ряду спорных вопросов. Вместе с тем, как отмечало издание, Вашингтон ожидает ответных мер от Пекина, касающихся в том числе защиты интеллектуальной собственности для американских компаний, большей уверенности в масштабах китайских закупок сельскохозяйственной продукции из США.

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