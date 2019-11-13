Демонстранты вернулись на площади в центре Бейрута

13 ноября 2019 02:06 (UTC+04:00)

Сотни активистов протестного движения заполнили в ночные часы центральные площади ливанской столицы после выступления президента республики Мишеля Ауна. Толпы молодежи снова перегородили эстакаду Ринг, которая связывает западные и восточные кварталы Бейрута. Поступают сообщения о блокировании демонстрантами основных автострад, ведущих на север и юг страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Вместе с протестующими на улицах города появились спецподразделения по борьбе с беспорядками, однако они пока не препятствуют проведению митингов.

Участники протестного движения негативно отреагировали на интервью главы государства, которое транслировали во вторник местные телеканалы. Аун предупредил, что если массовые акции протеста будут продолжаться, то это приведет к экономической катастрофе. "Ливан погибнет, если уличные акции будут продолжаться", - сказал глава государства. По его словам, демонстрации на площадях могут вылиться в любой момент в междоусобицу.

Волна массовых протестов в Ливане, начавшаяся 17 октября, привела к отставке 29 октября главы коалиционного правительства Саада Харири. Демонстранты в ходе митингов требуют теперь роспуска парламента и проведения досрочных выборов.

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