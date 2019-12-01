Жители Гонконга призвали полицию не применять слезоточивый газ

1 декабря 2019 11:18 (UTC+04:00)

Несколько сотен жителей Гонконга в воскресенье утром вышли на санкционированную мирную демонстрацию против применения полицией на улицах города слезоточивого газа, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Демонстрация в воскресенье прошла спокойно, не было зафиксировано ни одного инцидента, многие участники шествия несли в руках желтые воздушные шарики и плакаты с призывами к полиции больше не применять слезоточивый газ.

Согласно последним данным, за время протестов и беспорядков на улицах города, полиция использовала более 10 тысяч снарядов слезоточивого газа для разгона протестующих в разных районах Гонконга. Жителей города крайне беспокоит то, как применение столь большого количества химикатов отразится на здоровье людей, особенно детей. В адрес правительства постоянно направляются требования о предоставлении полной информации о том, какие именно вещества применяет полиция на улицах и как они влияют на организм человека.
Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня, после масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, и в начале октября законопроект был полностью отозван. Тем не менее протесты не прекратились, они стали малочисленными, но более ожесточенными. За полгода в Гонконге прошли свыше 900 демонстраций, маршей, протестов, за это время более 5,8 тысячи человек были задержаны, обвинения по различным статьям предъявлены 932 участникам протестов.

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