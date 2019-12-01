Число жертв эпидемии кори на Самоа возросло до 48 человек

1 декабря 2019 11:38 (UTC+04:00)

Число скончавшихся от эпидемии кори на Самоа достигло 48 человек, зафиксированы более 3,5 тысячи случаев заболевания. Об это как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает правительство островного государства.

В четверг сообщалось о 39 погибших и почти 3 тысячах случаев заболевания.

Согласно данным, опубликованным в Twitter правительства в воскресенье, с начала вспышки в середине октября было зарегистрировано 3530 случаев заболевания, из которых 173 - за последние 24 часа. Среди 48 погибших 44 - дети в возрасте от 0 до 4 лет. С начала массовой вакцинации населения островного государства прививки сделаны уже почти 57 тысячам человек.
Министерство здравоохранения Самоа объявило об эпидемии 16 октября после первых смертельных случаев. Массовую вакцинацию власти страны объявили 18 ноября.

Корь - острое инфекционное вирусное заболевание, передается воздушно-капельным путем. Основным фактором снижения заболеваемости является вакцинация.

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