Президент Мексики положительно оценил переговоры с генпрокурором США

6 декабря 2019 04:36 (UTC+04:00)

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в четверг провел переговоры с министром юстиции США и генеральным прокурором Уильямом Барром. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, глава латиноамериканского государства сообщил на своей странице в Twitter.

"Встреча с генеральным прокурором США Уильямом Барром была хорошей, - говорится в записи. - Как адвокат он понимает, что наша конституция обязывает нас придерживаться принципов сотрудничества ради развития и невмешательства во внешней политике. Мы всегда сможем работать вместе таким образом". По данным газеты El Sol de Mexico, в ходе переговоров в Мехико обсуждались вопросы противодействия организованной преступности, а также борьба с контрабандой оружия и наркотиков.

В конце ноября президент США Дональд Трамп объявил о намерении приравнять мексиканские наркокартели к террористическим организациям. Власти Мексики указали, что не считают такой шаг необходимым, отметив, что он может повлечь вмешательство со стороны Вашингтона в ее внутренние дела. Министр иностранных дел Марсело Эбрард заявлял, что латиноамериканская страна не потерпит нарушения своего суверенитета со стороны других государств, однако готова бороться с "транснациональной организованной преступностью".

Неизвестные преступники в конце ноября убили на границе штатов Сонора и Чиуауа девятерых членов семьи Ле Барон, в том числе шестерых детей. Все они имели гражданство Мексики и США. Эта трагедия заставила их родственников обратиться к Трампу с просьбой объявить наркокартели террористическими организациями.

С января по октябрь текущего года жертвами умышленных убийств в Мексике стали более 29,5 тыс. человек. Ответственность за небывалый разгул насилия в значительной степени лежит на наркомафии. В своем выступлении 1 декабря Лопес Обрадор назвал снижение уровня преступности главной задачей, стоящей перед его правительством.

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