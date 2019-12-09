Причиной пожара на фабрике в Дели с 43 жертвами стало короткое замыкание

9 декабря 2019 02:59 (UTC+04:00)

Причиной пожара на фабрике в Дели, унесшего жизни 43 рабочих, стало короткое замыкание, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Большинство жертв были мусульманами, мигрантами из других индийских штатов. Когда начался пожар, они спали. Рабочие зарабатывали на этой фабрике примерно $2,1 в день. Они производили сумки, кепки и другие текстильные изделия.

По данным медиков, большинство жертв погибли, задохнувшись угарным газом, когда четырехэтажное здание охватило пламя. Согласно информации агентства, в здании были нарушены нормы пожарной безопасности. Владельца здания задержала полиция.

Один из волонтеров, помогавших спасателям выводить из горящего здания людей, рассказал, что спасательные работы велись быстро, но можно было спасти, как он считает, большее число жизней, потому что проходу пожарных к зданию мешала толпа, рикши и байки.

Премьер- Индии Нарендра Моди назвал пожар чудовищным и выразил соболезнования семьям погибших.

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