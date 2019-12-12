Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано на востоке Индонезии

12 декабря 2019 08:13 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в акватории Арафурского моря в восточной части Индонезии. Об этом как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает в четверг Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 21:00 мск в среду землетрясения имел координаты 8.75 градуса южной широты и 131.22 градуса восточной долготы. Эпицентр находился в 76 км к югу от южной оконечности острова Ямдена (архипелаг Танимбар), в 410 км к северу от города Дарвин в Австралии.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".

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