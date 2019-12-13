Чилийские депутаты не дали ход процессу импичмента президента

13 декабря 2019 01:47 (UTC+04:00)

Палата депутатов (нижняя палата) парламента Чили в четверг не одобрила выдвижение обвинений в отношении президента Чили Себастьяна Пиньеры из-за применения силы полицией на протестах. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

За отказ от выдвижения проголосовали 79 парламентариев, против - 73. "Таким образом конституционное обвинение президенту Себастьяну Пиньере не предъявлено", - говорится в сообщении.

Ранее парламентская комиссия, в которую входили пять депутатов, выбранных случайным образом, одобрила выдвижение обвинений. Парламентарии обвиняли Пиньеру в нарушении конституции и считали его ответственным за систематическое нарушение прав человека во время антиправительственных протестов.

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