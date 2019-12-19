В Японии произошло сильное землетрясение

19 декабря 2019 10:53 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в четверг под океанским дном у побережья префектуры Аомори на севере острова Хонсю. Как сообщило национальное метеорологическое управление, выполняющее функции сейсмической службы, угрозы цунами нет, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. По данным телеканала NHK, после землетрясения был немедленно остановлен завод по переработке радиоактивных отходов в поселке Роккасё в префектуре Аомори.

Очаг стихии залегал на глубине 50 км под дном Тихого океана.

Власти предупреждают, что в этом районе в течение дня могут произойти новые подземные толчки.

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