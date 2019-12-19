В Таиланде шесть туристов пострадали при столкновении катера и яхты

19 декабря 2019 22:47 (UTC+04:00)

Не менее шести туристов получили травмы в результате столкновения экскурсионного катера и яхты у побережья острова Кхай-Нок в восьми километрах к востоку от Пхукета, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Точное число пострадавших пока неизвестно. Сообщалось лишь, что их доставили в гавань на острове Сирэ, куда были направлены медики и спасатели. Они оказали первую помощь, после чего пострадавшие были направлены в больницу.

По меньшей мере один человек получил серьезные травмы.

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