На севере Индии из-за опасения новых массовых протестов отключили интернет

26 декабря 2019 21:58 (UTC+04:00)

Правительство северного индийского штата Уттар-Прадеш отключило в четверг интернет в восьми округах штата до вечера пятницы из-за опасений новых протестов против принятия поправок в закон о гражданстве Индии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает телеканал NDTV, ожидается, что новые протесты могут начаться после пятничной молитвы в мечетях.

По этой информации, интернет-связь отключена в округах Биджнор, Буландшахр, Музаффарнагар, Фирозабад, Самбхал, Алигарх и Газиабад, а также в округе Агра, где расположен знаменитый мавзолей Тадж-Махал и другие популярные у туристов памятники.

"Интернет-сервис приостановлен в восьми округах пока на сутки, и мы также следим за контентом в социальных сетях", - цитирует информационное агентство ANI представителя властей штата.

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