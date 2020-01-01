В перестрелке в Джамму и Кашмире погибли двое индийских военных

1 января 2020 15:53 (UTC+04:00)

Двое индийских военных погибли в результате перестрелки с пакистанскими боевиками, которые пытались проникнуть на территорию Индии из пакистанской части Кашмира. Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости, передает издание India Today со ссылкой на армию страны.

Инцидент произошел близ линии контроля в районе Раджури. Власти задержали двоих тяжеловооруженных лазутчиков в лесу при попытке попасть на территорию Индии.

По данным официальных лиц, поисковая операция началась после того, как индийские военные получили информацию о предполагаемых террористах и их передвижении в этом районе. Террористы напали на военнослужащих, открыв по ним огонь.

"Двое военнослужащих приняли мученическую смерть во время операции по оцеплению и поиску в секторе Наушера. Данная операция все еще продолжается", - говорится в заявлении ВС страны, которое цитирует издание.

Сейчас на территории, где произошли столкновения, проводится масштабная операция.
При этом телеканал NDTV сообщает со ссылкой на начальника кашмирской полиции Дилбага Сингха, что в 2019 году в Джамму и Кашмире было убито 160 террористов. В данном районе орудовали 250 боевиков, 102 из них пакистанского происхождения.

Ситуация на севере Индии резко обострилась после того, как 5 августа Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир, создав на его основе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, нежели штат): Джамму и Кашмир и Ладакх. Для этого парламент Индии отменил статью 370 конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан, который претендует на индийскую часть Кашмира, резко осудил это решение.

После того, как мусульманские регионы Британской Индии образовали отдельное государство Пакистан, Джамму и Кашмир был единственным индийским штатом, где большинство составляют мусульмане. Там активно действуют сепаратисты, в поддержке которых Нью-Дели обвиняет пакистанские власти. Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.

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