В Бангкоке в митингах за и против властей приняло участие 20 тыс. человек

12 января 2020 12:01 (UTC+04:00)

Два мероприятия - в поддержку и против политики правительства Таиланда - состоялись в воскресенье рано утром в бангкокских парках Суан Рот Фай и Люмпини, сообщает газета Bangkok Post. Всего в акциях приняли участие 20 тыс. человек, уточняет издание, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В антиправительственном митинге в парке Суан Рот Фай, во время которого собравшиеся призывали власти к расширению политических свобод, приняли участие 10 тыс. человек. Такие данные озвучивали организаторы еще заранее, поскольку для регистрации необходимо было внести по 600 батов ($20). Демонстрация стала второй заметной антиправительственной акцией в течение месяца: предыдущая прошла в центре Бангкока 14 декабря.

По словам одного из организаторов мероприятия Танавата Вончая, собравшиеся требуют создания подлинного демократического правительства, а нынешнюю систему считают замаскированной диктатурой. Также в числе требований митингующих к властям решение проблемы замедления экономического роста, внесение изменений в конституцию для расширения прав и прекращения преследований оппозиции. Если требования не будут приняты во внимание, будут организованы новые акции протеста, добавил Танават Вончай.

Вместе с тем подобные акции планировались в других провинциях королевства, однако, по решению местных властей, часть из них была отменена.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Таиланд в 2019 году посетило рекордное число туристов
Другие страны 31 декабря 2019 08:07
В Таиланде перестанут выдавать пластиковые пакеты в магазинах
Другие страны 23 декабря 2019 15:21
В Таиланде шесть туристов пострадали при столкновении катера и яхты
Другие страны 19 декабря 2019 22:47
В Праге прошли массовые митинги и марш протеста с требованием отставки премьера Чехии
Европа 18 декабря 2019 01:42
В Таиланде шесть человек умерли из-за внезапного похолодания
Другие страны 10 декабря 2019 08:43
В Паттайе около 400 человек эвакуировали из загоревшегося отеля
Другие страны 6 декабря 2019 08:28
Лента новостей
Миссия ООН приветствовала прекращение огня в Ливии
В мире 12:22
Издана 93-я книга многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель»
Политика 12:17
В Иране создали рабочую группу для консульской помощи жертвам авиакатастрофы
Иран 11:38
Элитные подразделения Японии и США провели учения по высадке парашютного десанта
Другие страны 11:29
Правительство в Триполи поддержало инициативу РФ и Турции о прекращении огня в Ливии
Арабские страны 11:08
В грязевых вулканах Азербайджана обнаружены необычные минералы
Общество 10:48
Карлос Гон намерен передать материалы своего дела независимым юристам
В мире 10:27
Власти Австралии создадут комиссию для расследования причин лесных пожаров
Другие страны 10:14
В Тайване подвели итоги парламентских выборов
Китай 10:01