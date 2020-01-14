Власти Судана временно закрыли воздушное пространство страны

14 января 2020 18:48 (UTC+04:00)

Власти Судана закрыли во вторник воздушное пространство страны. Об этом сообщил телеканал Al Hadas, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации суданского информационного портала Al Intibaha, подразделения армии размещаются на ведущей к аэропорту автотрассе, в столицу выдвигаются спецотряды Сил быстрого реагирования, перекрыты несколько главных улиц Хартума.

Это произошло после сообщений о произошедшей в Хартуме перестрелке между силами военной полиции и сотрудниками оперативного управления разведслужб Судана. Как передают суданские СМИ, еще несколько месяцев назад взявший контроль над страной после военного переворота и отстранения от власти Омара аль-Башира Временный военный совет под управлением Абдель Фаттаха аль-Бурхана в рамках реструктуризации служб безопасности принял решение о роспуске оперативного управления Службы общей разведки, насчитывавшего до 10 тыс. бойцов, и переводе его сотрудников на службу в армию или Силы быстрого реагирования, либо отправке в отставку по достижении пенсионного возраста с выплатой компенсации. Однако, как сообщается, сотрудники управления в знак протеста подняли бунт.

Армия Судана уже выступила с соответствующим заявлением по этому поводу. "Вооруженные силы отвергают поведение аппарата Службы общей разведки, протестующего против недостаточного финансового вознаграждения за службу, - приводит телеканал Sky News Arabia заявление ВС страны. - Комитет безопасности штата Хартум движется к разрешению хаоса, все возможности открыты для контроля над ситуацией".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Суданская армия сообщила о гибели 18 человек при крушении Ан-12 (Обновлено)
Другие страны 3 января 01:18
США и Судан намерены начать обмен послами после 23-летнего перерыва
США 4 декабря 2019 23:00
В пожаре на фабрике в столице Судана погибли 26 человек
Другие страны 3 декабря 2019 21:59
В Судане распустили партию свергнутого президента аль-Башира
Другие страны 29 ноября 2019 07:43
Парламент ЛАГ попросил США исключить Судан из "черного" списка
США 24 ноября 2019 15:36
Приговор экс-президенту Судана по обвинениям в коррупции будет вынесен 14 декабря
Другие страны 16 ноября 2019 19:35
Лента новостей
SOCAR: Мы технически можем поставлять нефть в Беларусь
Энергетика 19:20
Замминистра: Иран овладел технологией получения метанола
Экономика 18:54
Бакинская текстильная фабрика о планах по производству и экспорту одежды
Бизнес 18:49
Спрос на акции Минфина превысил предложение в несколько раз
Финансы 18:44
Азербайджан принял участие в заседании в штаб-квартире НАТО (ФОТО)
Политика 18:19
В Азербайджане увеличился импорт автомобилей
Бизнес 18:13
В Баку отметили Старый Новый год музыкальными ритмами (ФОТО)
Культура 18:07
В Азербайджане вырос объем автомобильных грузоперевозок
Транспорт 18:06
Реализация совместных проектов Узбекистана с ОАЭ и Японией идет полным ходом
Бизнес 18:03