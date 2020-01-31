В Нигерии смертница подорвала себя в здании школы

31 января 2020 18:38 (UTC+04:00)

Трое детей погибли в результате теракта с участием 12-летней смертницы в исламской школе на северо-востоке Нигерии. Об этом сообщило в пятницу агентство France-Presse, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Смертница подошла к группе мальчиков, завершавших урок по изучению Корана, и подорвала себя, - сообщил представитель полиции Мухаммед Бола. - Убиты трое детей, еще четверо получили ранения".

Еще одна девочка-подросток совершила самоподрыв в расположенном рядом со школой доме. В результате ранения получил один человек.

Оба террористических акта, которые, по данным наблюдателей, могут быть организованы исламистской группировки "Боко харам", произошли вечером 30 января. Школа расположена в местечке Муна Дали вблизи административного центра штата Борно города Майдугури. По словам местных жителей, девочки-террористки прибыли в Муна Дали вместе.

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