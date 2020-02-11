В Мехико изучают возможный случай коронавируса из Китая

Генеральное управление эпидемиологии Мексики расследует возможный случай заболевания коронавирусом 2019-nCoV в Мехико. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщило издание Milenio.

"Гражданин Китая 37 лет, проживающий в Мехико, 3-27 января был в поездке в Баотао... Респираторные симптомы начались 7 февраля", - говорится в материале издания со ссылкой на эпидемиологическую службу.

Всего за время вспышки нового заболевания власти Мексики исследовали около 10 случаев возможного заражения, однако ни один из них не подтвердился.

По мнению исследователей Национального автономного университета Мексики, в течение нескольких недель инфекция всё же проникнет в страну в связи с формированием глобальных цепочек передачи вируса.

Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. К настоящему моменту только в Китае от заболевания скончались 908 человек, в их числе два иностранца, число подтвержденных случаев заражения превысило 40,1 тысячи.