Два крупных месторождения золота обнаружены на севере Индии
Геологическая служба Индии обнаружила в северном штате Уттар-Прадеш два золотоносных месторождения, запасы которых оцениваются примерно в 3 тыс. тонн золота. Это почти в пять раз больше, чем нынешние золотые запасы Индии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает индийское информационное агентство PTİ.
По этой информации, месторождения обнаружены в округе Сонбхадра, при этом оценочные запасы в 2943,26 тонны золота обнаружены в районе Сон-Пахади, а 650 кг золота - в районе деревни Харди. Их общая стоимость, как полагают, может составить $167 млрд.
В ближайшее время власти намерены выставить эти месторождения на электронные торги. Кроме золота в этом районе обнаружены и некоторые другие полезные ископаемые.
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