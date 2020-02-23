Три канарских аэропорта приостановили работу из-за песчаных бурь

Три аэропорта островов Гран-Канария и Тенерифе на испанских Канарах приостановили работу из-за пыли от африканских песчаных бурь, затронуты около 230 рейсов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает компания-оператор Aena.

"На данный момент аэропорт "Гран-Канария" не принимает и не отправляет рейсы… Аэропорты "Тенерифе Южный" и "Тенерифе Северный" не принимают внутренние и международные рейсы", - говорится в заявлении компании в Twitter.

Причиной указаны неблагоприятные метеоусловия вследствие пылевого загрязнения. По данным Aena, приостановка работы аэропортов затронула около 230 рейсов.

В пятницу метеорологическая служба Испании объявила, что в субботу на Канары обрушатся сильные порывы ветра максимальной скоростью 120 километров в час, которые принесут большое количество пыли из Африки, так что видимость значительно снизится. По данным метеорологов, такая ситуация будет сохраняться до понедельника.