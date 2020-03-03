Моралес выдвинут на Нобелевскую премию мира

Кандидатура бывшего президента Боливии Эво Моралеса выдвинута на Нобелевскую премию мира 2020 года. С соответствующей инициативой выступил во вторник аргентинский общественный деятель и правозащитник Адольфо Перес Эскивель, удостоенный награды в 1980 году, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Для меня честь сообщить вам, что я выдвинул товарища Эво Моралеса Айму на Нобелевскую премию мира 2020 года", - написал он в Twitter. Свое решение 88-летний аргентинский правозащитник объяснил тем, что экс-глава Боливии за время своего пребывания на высшем государственном посту успешно внедрил "социальные программы, направленные на борьбу с бедностью, неравенством, изменением климата, то есть служащие делу мира".

В Боливии 20 октября 2019 года прошли президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, большинство голосов получил Моралес, возглавляющий левое "Движение к социализму". Его главный соперник, кандидат от правых сил Карлос Меса заявил, что не признает победу оппонента в первом туре. Вслед за оглашением результатов голосования противники Моралеса организовали акции протеста, в стране начались беспорядки.

После трех недель протестов Моралес покинул свой пост, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот. 12 декабря экс-президент прибыл в Аргентину, где получил статус беженца. Обязанности главы государства до проведения нового голосования взяла на себя второй вице-спикер Палаты сенаторов Жанин Аньес, представляющая оппозицию. Новые выборы запланированы на 3 мая.

"Эво Моралес предпочел уйти в отставку ради того, чтобы избежать столкновений [между своими сторонниками и противниками]", - подчеркнул аргентинский правозащитник в письме, адресованном Норвежскому Нобелевскому комитету. По данным боливийской газеты Deber, Перес Эскивель выдвигает кандидатуру Моралеса на эту премию уже в третий раз.