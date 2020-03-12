Канада приветствует передачу Киеву "черных ящиков" сбитого Boeing

Канада приветствует намерение Ирана передать Украине "черные ящики" сбитого Boeing 737-800. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, заявил канадский министр иностранных дел Франсуа-Филипп Шампань.

Ранее посол Украины в Канаде Андрей Шевченко заявил, что власти Ирана согласны передать Украине "черные ящики" сбитого Boeing 737-800.

"Канада приветствует намерение Ирана, озвученное на состоявшейся сегодня (в среду - ред.) сессии ИКАО (Международной организации гражданской авиации - ред.), передать "черные ящики" рейса PS 752 Украине и, если необходимо, Франции", - написал Шампань в Twitter.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. По официальным данным, погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.