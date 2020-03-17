У берегов Чили произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у побережья в центральной части Чили. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Толчки были зафиксированы в 08.12 по времени UTC. Эпицентр землетрясения находился в 53,8 километра от населенного пункта Томе и в 74 километрах от города Консепсьон. Очаг располагался на глубине 28,5 километра.

Сообщений о пострадавших и разрушениях пока не поступало.