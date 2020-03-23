Австралия не сможет собрать свою команду на июльскую Олимпиаду-2020

Австралия не сумеет собрать свою команду к июльской Олимпиаде-2020 и будет готовиться к проведению Игр в 2021 году. К такому решению пришел Олимпийский комитет страны. Заявление опубликовано на сайте комитета, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

В заявлении, в частности, говорится, что данное решение было принято единогласно членами комитета. Австралийская команда не может быть собрана в имеющихся условиях, как в стране, так и за границей.

Австралийские спортсмены тренируются как в своей стране, так и за границей. С учетом введенных коронавирусных ограничений, включая полеты, собрать их не представляется возможным.

В этой связи Олимпийский комитет Австралии заявил, что национальные спортсмены должны готовиться к проведению Олимпиады летом 2021 года.

Ранее стало известно, что Канада не отправит своих спортсменов на Олимпиаду-2020.