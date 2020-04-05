У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9
Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано у берегов Индонезии. Об этом в воскресенье сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, эпицентр подземных толчков располагался в акватории Молуккского моря, в 124 км к северо-западу от города Тернате (около 102 тыс. жителей). Очаг залегал на глубине 53,6 км.
Информации о пострадавших, разрушениях и угрозе цунами пока нет.
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