У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9

Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано у берегов Индонезии. Об этом в воскресенье сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, эпицентр подземных толчков располагался в акватории Молуккского моря, в 124 км к северо-западу от города Тернате (около 102 тыс. жителей). Очаг залегал на глубине 53,6 км.

Информации о пострадавших, разрушениях и угрозе цунами пока нет.